Coronavirus : qu'est-ce que la Fondation de France ?

publié le 11/07/2020 à 09:33

Ces derniers mois, durant la crise du coronavirus, de très belles choses concrètes ont émergé. Cet été, RTL met en lumière ces initiatives avec la Fondation de France. "La Fondation de France depuis 50 ans, sert à ce que tous les citoyens qui souhaitent exprimer leur solidarité vis-à-vis d'une cause, puisse trouver la meilleure façon d'adresser cette générosité", nous explique Karine Meaux, responsable urgence de la Fondation de France.

"Dans le cas de la crise sanitaire qui nous a touché cette année, il nous a paru évident, qu'il fallait que nous nous allions avec des acteurs tels que l'assistance publique des Hôpitaux de Paris et l’Institut Pasteur de façon à rendre notre action plus puissante, plus cohérente", explique-t-elle.

À cette occasion, l'opération "Tous unis contre le virus" mise en place avec la Fondation de France, a récolté 30 millions d'euros de dons. "Cet argent aujourd'hui, 23 millions sont engagés sur le terrain autour des trois axes que nous avons défini : le soutien aux soignants, aux chercheurs et aux personnes vulnérables", détaille Karine Meaux en précisant qu'au total, "aujourd'hui nous sommes à 700 projets financés auprès d'associations et d’établissements médicaux sociaux".

Ce sont donc ces projets que RTL a choisi de vous présenter cet été. "Vous allez avoir l'occasion de voir à quel point nos citoyens sont inventifs", ajoute Karine Meaux.