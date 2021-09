Coronavirus : un risque de redémarrage "quand le temps va changer", prévient le Pr Fontanet

La situation sanitaire semble s'améliorer de jour en jour : 25% de contaminations en moins en une semaine, environ 10.000 cas quotidiens… Les courbes laissent présager une sortie de l'épidémie, alors qu'on est tout juste en train de sortir de la quatrième vague. Mais la vigilance doit tout de même rester de mise selon les spécialistes.



"On est dans une situation beaucoup plus complexe qu'avant", constate le professeur Arnaud Fontanet, invité sur RTL. "Toute l'Europe vit un moment où l'on voit les courbes descendre un peu comme l'année dernière en septembre (…) mais là quand le temps va changer, se refroidir, il y a vraiment un risque de redémarrage", prévient-t-il.



"La circulation du virus est au ralenti pour le moment, pour des raisons que l'on ne maîtrise pas complètement et qui peuvent dues à des facteurs environnementaux. On sait tous qu'en automne et en hiver le temps se refroidit et donc ça va redémarrer". Le membre du Conseil scientifique prévoit toutefois une rentrée plus calme qu'en 2020. "Contrairement à l'année précédente, je ne m'attends pas à ce qu'on ait besoin d'aller jusqu'à un couvre-feu ou un confinement".

