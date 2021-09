Covid-19 : le champion olympique Enzo Lefort souligne "l'importance de la vaccination"

Reçu à l'Élysée par le président de la République Emmanuel Macron comme une centaine d'autres médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, l'escrimeur Enzo Lefort a aussi livré son sentiment sur la situation sanitaire en Guadeloupe, lundi 13 septembre. L'île des Antilles est encore confinée en raison d'une flambée de cas de Covid-19 cet été, mais les élèves y ont repris le chemin de l'école, dix jours après la rentrée officielle en France.



"La Guadeloupe, c'est mon peuple, mes parents vivent encore là-bas, a d'abord rappelé le champion olympique par équipes de fleuret à Tokyo. Moi je trouve ça dommage que cette situation se soit un petit peu envenimée. Après, on est sur la bonne pente. Les vaccinations sont de plus en plus fréquentes. Ça aura pris malheureusement un peu plus de temps. Je pense que les choses rentreront dans l'ordre d'ici quelques semaines fort heureusement".

"Les gens se rendent compte de l'importance de la vaccination, que ça peut sauver des vies, et moi je suis convaincu que ça va changer, qu'on va pouvoir éviter une petite hécatombe", poursuit le sportif de 29 ans. "Je suis en bonne santé, j'ai été vacciné avant d'aller faire les Jeux Olympiques je suis un bon exemple. Après, je ne suis personne pour obliger quiconque à se vacciner. Je peux juste partager mon expérience et laisser les gens en tirer les conclusions".