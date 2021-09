Intempéries dans le Gard : les deux personnes portées disparues retrouvées

Après les fortes pluies tombées dans le Gard mardi 14 septembre, la préfecture du département avait annoncé, à travers un communiqué, la disparition de deux personnes. Quelques heures plus tard, plus de peur que de mal, celles-ci ont été retrouvées "saines et sauves".

Une femme de 71 ans, portée disparue à Aigues-Vive, "a été retrouvée et a pu regagner son domicile", a déclaré la préfecture dans un nouveau communiqué diffusé mardi soir. Celle-ci avait quitté son véhicule et s'était réfugiée à son domicile, où elle a été découverte "en état de choc", précisent les médias locaux.

La deuxième alerte concernait un homme, cette fois dans la commune d'Uchaud, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Finalement "les recherches et les témoignages conduisent, à ce stade, à écarter l’hypothèse de la disparition de cette personne", précise le document.

Placé en vigilance rouge à la mi-journée, le département du Gard a finalement été rétrogradé en vigilance jaune pour "orages" et "pluies-inondations", mais reste en vigilance orange pour "crues", poursuit la préfecture dans son communiqué et précise que "800 sapeurs-pompiers poursuivent leurs opérations de mise en sécurité des personnes dans le département".