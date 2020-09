publié le 03/09/2020 à 22:30

La lutte contre le coronavirus passe, en France, par la généralisation du port du masque obligatoire. Une mesure qui peut s'avérer être dangereuse pour les motards.

En effet, dans de nombreuses agglomérations, le masque est également obligatoire pour les conducteurs de deux-roues motorisés. Un masque sous le casque, "absurde et dangereux", selon la Fédération des motards en colère. Alors, beaucoup décident de passer outre, volontairement ou non, comme à Lyon.

"J'ai la visière fermée, non je ne pense pas que cela soit très utile pour les autres", témoigne un motard qui n'était même pas au courant de cette mesure. D'autres, refusent tout bonnement de porter le masque : "Il n'y a pas de proximité. Les voitures, les personnes sont dans leur voiture, nous on est sur notre moto, il y a minimum deux mètres qui nous séparent", témoigne un autre conducteur. Mais le port du masque à moto peut surtout s'avérer dangereux, cumuler aux lunettes et au casque, cela créé une buée qui peut rapidement occulter la vision.

Sandrine est monitrice dans une moto-école et sur la piste d'apprentissage, aucun de ses élèves ne porte le masque : "Une fois qu'ils sont descendus de la moto et qu'on est à l'air libre, dans Lyon, on a le masque obligatoire (...) mais une fois qu'ils ont mis un casque intégral avec une mentonnière, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un masque en plus puisque de toute façon, avec la vitre fermée lorsqu'on roule, rien ne peut s'échapper", témoigne la monitrice.