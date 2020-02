Salon de l'agriculture : les super pouvoirs de l'escargot

publié le 27/02/2020 à 20:00

Avec Patrice Lambert, héliciculteur bio à La Ferme aux Escargots et le naturaliste Marc Giraud, on découvre les superpouvoirs de l’escargot. Saviez-vous que ses œufs se dégustent comme le caviar, et que sa bave a de nombreuses vertus pour notre peau : nourrissante, cicatrisante et anti-rides. On vous parle de cet animal extraordinaire en direct du Salon de l’Agriculture.

Comment les escargots se reproduisent-ils ? Les escargots sont hermaphrodites, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ou est située la langue de l'escargot ? A quoi ressemble-t-elle ? Quelles espèces d'escargots trouve-t-on sur le territoire français ? Comment la bave d'escargot sert-elle à la préparation de produits cosmétiques ?

Notre invité nous racontera comment les escargots peuvent survivre plusieurs années sans manger, et nous expliquera pourquoi la bave de l'escargot est essentielle à sa survie.