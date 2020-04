publié le 02/04/2020 à 06:54

Jeudi 2 avril, 17e jour de confinement, et voici le 16e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise qui nous submerge.

Les crises révèlent les caractères. Ça vaut pour les hommes comme pour les peuples. Le meilleur et parfois le pire. Ce que nous vivons, ce n’est pas seulement une crise sanitaire doublée d’un crise économique. Nous sommes aussi au milieu d’une crise morale.

Nous essayons de mettre avant l’entraide, la solidarité, les gestes de reconnaissance, toutes ces mains tendues un peu partout dans le pays. Mais ce serait un mensonge de repeindre en rose les taches plus sombres, en espérant dissimuler les petites médiocrités exacerbées par cette épreuve.

On a vu sur les réseaux sociaux des photos de nombreux messages indignes, laissés sur la porte de certains de nos compatriotes que des esprits médiocres pensaient être contaminés par nature, comme si ce maudit virus choisissait ses proies en fonction de leur couleur de peau ou de ceux ou celles qu’elles aiment.

