Coronavirus : qui sont les personnes non-vaccinées ?

Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron prendra la parole face aux Français à partir de 20 heures. Le chef de l'État est très attendu sur question sanitaire : la troisième dose sera-t-elle obligatoire ou non ? Aussi, quid des 6,8 millions de non vaccinés ? Parmi eux 500.000 ont plus de 80 ans, la tranche d'âge la plus problématique avec des chiffres qui ne bougent pas depuis plusieurs semaines.

Au cours de la première vague, lorsque le vaccin n'existait pas encore, environ 3 à 4% des plus de 80 ans ont été infectés. Un chiffre suffisant pour entraîner un nombre très important de décès. Actuellement, 13% de cette classe d'âge, parmi les plus fragiles car plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie se retrouvent sans aucune protection contre le variant Delta.

Les explications de cette non-vaccination sont multiples : les hésitants, les anti-vaccins contre le coronavirus comme dans la population générale, ceux qui se disent qu'ils ne voient pas grand monde donc qu'ils ne risquent rien, les étrangers au système de rendez-vous en ligne, les personnes très isolées ou incapables de se déplacer par leurs propres moyens.

Pour ces derniers, différents dispositifs ont été appliqués avec plus ou moins de réussite. Mis en place le 26 octobre dernier, le numéro vert 0800 730 957 n'a pour le moment recueilli que 5.400 appels. 800 personnes de plus de 80 ans sont actuellement en attente de la visite d'une équipe médicale mobile.