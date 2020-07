Coronavirus : la jauge maintenue à 5.000 spectateurs dans les stades

Le PSG et l'ASSE dans un stade de France quasi vide pour la finale de la Coupe de France vendredi 24 juillet 2020

publié le 28/07/2020

Pour voir un stade rempli de spectateurs enthousiastes qui encourage son équipe il faudra encore attendre. La jauge de 5.000 personnes va être maintenue au moins jusqu'à la fin du mois d'août, a annoncé mardi 28 juillet le ministère des Sports.

Cependant les préfets pourront accorder des dérogations pour accueillir plus de spectateurs si la situation sanitaire le permet.

Ces autorisations préfectorales "seront données en fonction de la capacité d'accueil de l'enceinte sportive en places assises, après analyse de la situation sanitaire générale et locale, sous condition de mise en oeuvre rigoureuse de protocoles sanitaires d'accueil et d'accès des publics de manière à prévenir les risques de propagation du virus", a édicté le cabinet de Roxane Maracineanu.

Les spectateurs ont fait leur retour dans un stade lors d'un match amical entre Le Havre et le PSG. Ensuite, ils étaient également 5.000 pour voir les coéquipiers de Mbappé (sorti sur blessure) gagner la Coupe de France.

Vendredi 31 juillet, le nombre restera donc inchangé pour voir s'il l'Olympique Lyonnais arrivera à créer l'exploit face à l'ogre parisien en finale de la Coupe de la Ligue.