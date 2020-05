publié le 26/05/2020 à 18:57

Aujourd’hui, j’avais envie de mettre en avant des nouvelles qui ne sont que trop peu communiquées, des nouvelles qui pourront peut-être combler cette petite angoisse de la mort qui nous guette immuablement, vous savez Thomas (Sotto, ndlr) ? Cette petite angoisse qui donne envie à un paquet de gens de faire un kilomètre de queue pour acheter un petit haut à 9,90 euros chez Zara.

Mais aujourd’hui, soyons positifs. Récitons ce mantra : "Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses de la vie !" Je vous écoute Thomas, voilà. Hé oui, des bonnes nouvelles, il y en a plein. Les mesures de confinement adoptées partout dans le monde ont provoqué la plus grande baisse des émissions de CO2 depuis la Seconde Guerre mondiale ; les habitants de Katmandou arrivent même à apercevoir les neiges éternelles de l’Everest, habituellement couvertes d’un nuage de pollution, à 200 km de là.

De notre côté, nous pouvons espérer que dans 10 ans, grâce aux 50 km de pistes cyclables prévues dans Paris, nos enfants pourront toujours admirer la totalité de la Tour Eiffel. Le gouvernement a lancé un plan de 20 millions d’euros pour encourager la pratique du vélo, n’en déplaisent aux automobilistes.

N’est-ce pas merveilleux ? Thomas, chers auditeurs, chers automobilistes, récitons ce mantra : "Je garde l’esprit ouvert aux idées nouvelles et différentes des miennes". À vous ! Oui, c’est bien !

Alors, toujours concernant le changement climatique qui nous menace - vous savez, cette petite pulsion d’autodestruction qui pousse un grand nombre d’entre nous à faire 3 km de queue au drive-in de McDonald's pour manger de la merde ultra-polluante -, le Pakistan a pris une décision remarquable.

Pour rappel, le Pakistan a aujourd’hui une couverture forestière de seulement 5% de sa superficie contre 31% en France. Alors le pays a décidé d’embaucher les chômeurs liés à la crise du coronavirus pour planter 10 milliards d’arbres, un programme qui créera au moins 63.600 emplois tout en aidant la nature à renaître. C’est inspirant, n’est-ce pas ?

Et aussi des nouvelles chouettes comme les orques transigentes de Russie qui sont désormais protégées, les Seychelles qui ont officiellement protégé 30% de leurs eaux marines avec 10 ans d’avance sur les objectifs internationaux, le lynx boréal qui fait son apparition dans le massif forestier d’Auberive, le trou dans la couche d’ozone qui se résorbe vu de l’espace, l’Islande qui abandonne la chasse à la baleine et le Gabon qui interdit la consommation de pangolin et de chauve-souris. Bon ça, pas de surprise, on s’en serait douté.

Et alors que dimanche je suis en train d’écrire ce texte et toutes ces bonnes nouvelles, je suis heureuse, les enfants jouent dans le jardin. Je ne vois que l’aspect positif de la vie quand j’apprends le décès de Jean-Loup Dabadie. Alors la journée parfaite se termine. Un nuage couvre le soleil, il fait froid, le souffle devient court, le chagrin prend sa place et s'il y a bien un mantra qui devrait rester aujourd’hui, cher et tendre Jean-Loup, ce serait : "Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre".

Merci pour vos mots cher poète, merci pour votre si bel amour de la vie et des êtres humains. Vous serez toujours un exemple.