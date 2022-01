Coronavirus : qu'est-ce que la parosmie, ce symptôme qui coupe l'appétit

La liste des symptômes provoqués par le coronavirus est très longue et continue de se remplir avec l'arrivée de nouveaux variants. Les plus connus restent les courbatures, le nez qui coule mais aussi la perte du goût et de l'odorat. Le virus pourrait également causer une distorsion des odeurs chez les enfants selon une nouvelle étude britannique.

Les enfants contaminés pourraient souffrir de parosmie selon l'étude des scientifiques de l'Université d'East Anglia et de l'organisme caritatif Fifth Sense, relayée par Slate. Ce trouble de l'odorat rend modifie les odeurs considérées comme agréables. Celles-ci deviennent étranges voire désagréables pour la personne malade.

"On pense que la parosmie provient du fait que moins de récepteurs olfactifs fonctionnent, ce qui conduit à ne pouvoir capter que certains des composants d'un mélange d'odeurs", explique professeur d'olfactologie de l'Université d'East Anglia. Ce phénomène rend ainsi la nourriture difficile à manger pour les enfants, qui deviennent dégoutés par son odeur.