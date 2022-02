Une nouvelle condition pour voyager à l'étranger. De nombreux pays demandent désormais une "assurance Covid" aux voyageurs étrangers qui souhaiteraient se rendre sur leur territoire. Sans quoi, les touristes peuvent être refoulés avant leur départ.

Cette assurance Covid se charge de couvrir les frais de santé et le rapatriement liés à la Covid-19, expliquent nos confrères d'Actu.fr. Ainsi, les pays hôtes s'assurent que les touristes sont capables de couvrir leur hospitalisation ou leurs frais d'hôtel s'ils sont contaminés. Certaines cartes bancaires proposent déjà ce service, notamment la Visa Premier.

Plus de 40 pays demandent cette assurance aux touristes : l'Algérie, le Bénin, le Cap-Vert, Djibouti, le Kenya, l'Île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Togo et les Seychelles en Afrique. En Asie, l'Arabie Saoudite, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la Jordanie, le Liban, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, Oman, le Pakistan, les Philippines, Singapour et la Thaïlande.

En Europe, seules la Russie et l'Ukraine exigent cette assurance à l'heure actuelle. Enfin, les voyageurs à destination des pays suivants en Amérique doivent aussi se munir de cette assurance : l'Argentine, l'Aruba, les Bahamas, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l'Équateur, le Guatemala, les Îles Turks et Caïques, le Paraguay, Saint-Martin et le Salvador.