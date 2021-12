Pourquoi les cartes bancaires pourraient ne pas être renouvelées en 2022 ?

Vers un retour en force des paiements par chèque et liquide en 2022 ? Pour le président et CEO de Linxens, fournisseur majoritaire des connecteurs équipant les puces des cartes bancaires dans le monde, certains consommateurs pourraient se retrouver dans l'impossibilité de payer par carte bancaire en 2022. La cause : un éventuel non-renouvellement des cartes bancaires expirant au cours de l'année prochaine.

"Si la situation était déjà compliquée en 2021, elle pourrait l'être encore plus en 2022", a annoncé Cuong H. Duong à CNews. Les délais de livraison de puces ne cessent d'augmenter et pourraient atteindre entre 9 et 12 mois à cause d'une pénurie de composants électriques. Il estime un retour à la normale à partir de 2024.

En effet, la crise du Covid-19 a fortement impacté la production de semi-conducteurs, utilisés dans l'industrie automobile mais aussi dans le secteur des cartes bancaires. Un prolongement exceptionnel de la durée de validité des cartes a peu de chance d'être mis en place étant donné le coût trop important des systèmes à développer pour une telle mesure.