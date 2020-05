Coronavirus : un livre pour les enfants des personnels soignants

publié le 01/05/2020 à 15:52

Voici une belle histoire - et - un livre utile. Une belle histoire : celle d'une infirmière et thérapeute familiale qui vient de publier un livre utile. Maman, mets ton masque ! c'est le titre. Une histoire pour les enfants des personnels soignants. L'autrice s'appelle Anne Sophie Desender, et depuis le début de cette crise, elle est mobilisée comme tous les personnels soignants de France et de Navarre.

Il y a une quinzaine de jours, après une matinée chargée en émotions dans un EHPAD où elle intervenait en soutien au personnel soignant, l'idée de ce livre a jailli, Anne Sophie Desender raconte sur RTL : "Pendant les groupes de soutien que nous animons, les soignantes parlaient bien sûr de la difficulté qu'elles ont à vivre cette situation dans les EHPAD avec le Covid, mais aussi très rapidement elles parlent de leur enfant qu'elles voient moins, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire cette histoire".

Voilà comment est née l'histoire de Sasha, dont la maman part tous les matin travailler pour sauver des vies.

Maman mets ton masque Crédit : Isabelle Bradfer-Burdet / Anne-Sophie Desender

C'est l'occasion aussi de tirer un coup de chapeau à l’équipe dont elle fait partie, peut-être méconnue des Français, l’Equipe Mobile de Soins et d’Accompagnement (EMSA) la sienne est dans les Yvelines (78). Ils interviennent en accompagnement des patients et de leurs proches dans le cadre de maladies graves, et ils forment les soignants, ils écoutent ... Ce jour-là Anne Sophie Desender a entendu de l'inquiétude, elle raconte à RTL : "Moi ce que je remarque surtout c'est leur grande abnégation leur esprit de coeur pour aider au maximum les résidents qu'elles accompagnent au quotidien depuis des années. Et puis la difficulté dans le cadre du Covid où il y a des décès c'est pour elles s'est difficile de voir partir des gens qu'elles ont accompagné pendant des années".

Ce livre est destiné aux enfants des soignants, mais finalement bien au delà : à tous les enfants qui voient peut-être leurs copains leurs copines dont les parents travaillent en ce moment dans les hôpitaux, les EHPAD être inquiets. "Maman mets ton masque" est très joliment illustré par la peintre Isabelle Bradfer-Burdet.

Vous pouvez télécharger et partager ce livre en vous rendant sur le site d'Isabelle Bradfer-Burdet.