publié le 20/03/2020 à 21:16

En pleine épidémie de coronavirus et après 4 jours de confinement, le gouvernement hausse le ton puisque certaines mesures ne sont pas respectées par les Français. "Des mesures strictes, c'est nécessaire", a rappelé Alain Duhamel ce vendredi 20 mars.

"Ce qui a été décidé, c'est un durcissement plutôt qu'un allongement", a-t-il répondu après la décision du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner d'appliquer les mesures de confinement de manière "plus stricte" lors d'un point presse. Un Conseil de Défense s'est aussi tenu, ce vendredi 20 mars, autour d'Emmanuel Macron. "Pour les Français, c'est une grande épreuve. C'est la plus grande métamorphose depuis la guerre 39-45. (...) C'est difficile mais provisoire et donc supportable", a-t-il ajouté.

La volonté du gouvernement est de ne pas mettre le pays à l'arrêt : "Il ne s'agit pas de paralyser l'ensemble de l'économie. Même un pays aussi atteint que l'Italie arrive à faire tourner la machine à 90%", a-t-il expliqué. "On n'a pas le choix. On a besoin de certains secteurs pour des raisons médicales et sanitaires comme les transports et les communications. Et puis, il y a des secteurs prioritaires pour la suite et ceux-là, il faut arriver à les conserver en vie", a-t-il ajouté. "L'objectif, après avoir connu une énorme épreuve médicale, c'est de tâcher d'éviter d'avoir une épreuve économique et donc sociale", a-t-il conclu.