Coronavirus : peut-on voyager à l'étranger depuis un département confiné ?

publié le 25/03/2021 à 13:04

Vous habitez dans un des 16 départements confinés et vous désirez vous rendre à l'étranger, voyager en Europe. Spontanément, on serait tenté de répondre que c'est impossible. Mais après vérification, oui, il est possible de prendre l'avion pour partir en vacances dans l'Union européenne, à condition que le pays en question puisse vous accueillir, avec test PCR éventuellement.

En effet, pas de restrictions, il n'y aura pas de contrôle à l'aéroport. Concernant l'attestation de déplacement, si l'aéroport est à plus de 10 kilomètres de chez vous, il faudra cocher le motif numéro 12 évoquant un motif impérieux sur l'attestation dérogatoire, mais une fois à l'aéroport, vous pouvez la jeter à la poubelle. Contrairement à il y a un an, cette fois-ci les frontières ne sont pas fermées, mais certains pays comme l'Allemagne par exemple, envisage d'interdire certains voyages à l'étranger. Londres envisage une amende de 5.000 euros.

En France ce n'est pas le cas pour le moment. Ce week-end, il y aura des contrôles renforcés dans les aéroports mais pour les vols nationaux. C'est donc plus compliqué d'aller à Nice en avion qu'à Majorque en vacances.