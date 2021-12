Coronavirus : peut-on faire le vaccin le même jour que celui contre la grippe ?

"Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour nos soignants, prenez rendez-vous sur santé.fr." Sur Twitter ce lundi 29 novembre, Emmanuel Macron a une nouvelle fois encouragé les Français à se faire vacciner en annonçant qu'il avait réalisé son rappel vaccinal contre le Covid-19 et son vaccin contre la grippe.

Depuis samedi 27 novembre, le gouvernement a autorisé la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour tous les adultes. Des millions de Français se sont rués sur les sites de prise comme Doctolib pour obtenir un rendez-vous d'ici fin janvier 2022. Or, ces mesures interviennent quelques jours après l'ouverture de la vaccination pour tous contre la grippe.

Les Français pourraient alors faire d'une pierre deux coups : recevoir leur rappel et se faire vacciner contre la grippe. Le 28 septembre dernier, la Haute Autorité de la Santé préconisait déjà la double vaccination au cours d'un même rendez-vous. Seule recommandation, "un vaccin dans chaque bras". Pour rappel, la vaccination contre la grippe nécessite, dans certains cas, un rendez-vous préalable chez le médecin avant l'administration de l'injection.

Le ministère de la Santé précise que "la co-administration des vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 en centre de vaccination Covid-19 sera rendue possible dans les seuls cas où une personne se présenterait spontanément le jour du RDV avec son vaccin contre la grippe" et la vaccination sera réalisée par des professionnels habilités.