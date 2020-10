publié le 14/10/2020 à 13:58

Face au rebond de l'épidémie de la Covid-19 ces dernières semaines, l'Élysée cherche des relais auprès des jeunes pour faire passer des messages sur les réseaux sociaux afin de limiter les contacts entre les personnes. Selon la jeune youtubeuse et comédienne, Lou Howard, 23 ans, "on aime bien dire, comme dans beaucoup de situations, que c'est la faute des jeunes" et "c'est un peu facile" de leur attribuer le rebond de l'épidémie.

Pour faire passer des messages de prévention face au coronavirus, Lou Howard estime que "l'important est de parler de notre réalité à nous" en utilisant les réseaux sociaux comme Instagram, "un bon outil", selon elle. Il est légitime qu'il soit fait par des jeunes à destination d'autres jeunes, "car on va les dire avec nos mots et notre vécu" explique la youtubeuse dont les vidéos sont visionnées des centaines de milliers fois.

"Nous (les youtubeurs) pouvons transmettre un message mais on est pas non plus le porte-parole du gouvernement à dire aux gens ce qu'ils peuvent faire ou non" a tenu à rappeler Lou Howard. Elle a également annoncé qu'elle allait faire une vidéo par le biais d'une story sur Instagram. "Il faut qu'on prenne notre part de responsabilité parce que c'est notre devoir" a-t-elle affirmé.