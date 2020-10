et William Galibert

publié le 14/10/2020 à 07:21

C'est donc un "électrochoc" que prépare Emmanuel Macron. L'objectif du président qui s'exprimera ce mercredi soir est de marquer les esprits alors que la circulation du virus semble hors de contrôle. On parle de couvre-feu dans les grandes villes les plus touchées. La méthode a fait ses preuves en Guyane. Principale cible de l’exécutif : les jeunes, qui vont d'ailleurs faire l'objet d'une communication particulière.

Pour toucher la jeunesse, l'exécutif va la chercher sur son terrain. Entre deux flirts sur l'application de rencontre Tinder, des publicités commandées par le gouvernement vont désormais rappeler l'importance des gestes barrières face au virus. Les réseaux sociaux sont aussi mis à contribution. Le ministère de la Santé veut s'appuyer sur des influenceurs, ces personnalités reconnues sur Twitter, Instagram ou Youtube. L'idée est de profiter de leurs centaines de milliers d'abonnés pour faire passer des messages à ceux qui ne regardent plus la télévision et qui s'informent quasi-uniquement via leur téléphone.

Mais l'exécutif est lucide et sait que ça ne suffira pas à faire cesser les soirées à domicile ou dans les bars clandestins. La prévention doit aussi s’accompagner de répression. Un ministre insiste : "Il faut que la police soit beaucoup plus visible pour faire respecter les règles".

