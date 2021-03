publié le 24/03/2021 à 05:45

Pour se faire vacciner sans entrer dans les critères c'est parfois possible, même quand on est jeune et en bonne santé. Toutefois, il faut de la détermination. Chaque jour, des personnes tentent leur chance dans des centres et de temps en temps il y a des doses restantes à ne pas gâcher. RTL a testé pour vous cette combine dans un centre de vaccination parisien.

Environ une heure avant la fermeture, une file d'attente un peu désorganisée se forme. Après avoir demandé s'il restait des doses, un soignant indique qu'il faut retenter le coup dans "une heure, une heure et quart" environ. Il faut maintenant patienter dans une salle d'attente improvisée, près des boxes de vaccination. Dans la file, des personnes aux cheveux grisonnants entre 45 et 60 ans et d'autres avec un visage presque juvénile, qui ont à peine la trentaine.

Assise sur un banc, Natacha tente sa chance dans ce centre pour la deuxième fois : "J'attends sans ordonnance, sans rendez-vous. J'ai 51 ans et je voudrais voyager pour aller voir mes parents en Israël", indique la quinquagénaire. "J'espère que je vais sortir ce soir avec une vaccination" du sérum Pfizer, comme son mari qui a bénéficié d'une dose restante dimanche dernier.

Ça peut aller d'une à vingt doses restantes Partager la citation





Au bout d'une heure, une infirmière s'approche : pas de doses restantes aujourd'hui. "Je suis désolée, ressayez les autres jours, en général on en a tout le temps une", assure-t-elle, avant de préciser qu'habituellement "ça peut aller d'une à vingt doses" restantes. "C'est rare en tout cas qu'on finisse avec 0 dose", ajoute l'infirmière.

Déçue, Natacha reviendra, tout comme Nathan. Toutefois, pour ce sera pour sa part sa deuxième injection. Le jeune homme a déjà réussi à obtenir sa première dose. "J'ai cherché sur internet et j'ai appelé plusieurs numéros et dans celui-ci on m'a dit 'essayez de passer en fin de journée il reste parfois des doses'", explique Nathan, pourtant jeune. "Je ne fais pas partie des critères de vaccination. J'ai 33 ans, mais j'ai eu le Pfizer oui", indique-t-il.

Par le bouche-à-oreille, ce sont pour l'heure principalement des habitants du quartier qui profite chaque soir des dernières gouttes de ce précieux sérum.

À écouter également dans ce journal :

Trafic de drogue - "Mouf", le plus gros narcotrafiquant français, a été arrêté à Dubaï sous une fausse identité. Moufide Bouchibi, qui a commencé tôt en bas de l'échelle et terminé comme un richissime trafiquant est présenté à la justice locale en vu de son extradition.

Législatives en Israël - Benjamin Netanyahu revendique "une immense victoire" en Israël. Le Premier ministre est en tête après les législatives. Toutefois, il n'a aucune garantie de pouvoir créer un gouvernement de droite avec ses alliés.



Football - Les bleus seront de retour ce soir au Stade de France. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront l'Ukraine à partir de 20h45 pour le début des qualifications pour le mondial 2022.