Coronavirus : "On a établi des protocoles sanitaires très stricts", assure la Croix-Rouge

publié le 31/01/2020 à 14:22

Les 200 Français rapatriés du Wuhan, en Chine, épicentre de l'épidémie de Coronavirus, atterrissent le 31 janvier à l'aéroport militaire d'Istres. Sur place, 34 volontaires de la Croix-Rouge française vont les prendre en charge durant leur quarantaine.

"À leur arrivée, on va attribuer une chambre à chaque famille. On a établi des protocoles sanitaires très stricts pour ne pas que les différentes familles se croisent pendant les 15 jours de confinement", explique Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge,au micro de RTL. Chaque bénévole sera muni de gants et de masques à chaque contact avec les 200 Français.

"En revanche, nous ne nous occupons pas de l'aspect médical. Nous sommes là pour apporter du réconfort à ces personnes et les accompagner pendant ces quinze jours, ajoute Jean-Christophe Combe. Il s'agit aussi pour nous d'éviter tous les risques."