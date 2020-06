publié le 09/06/2020 à 11:12

"Il faudrait que le gouvernement arrête avec sa Covid bidon. D'après un rapport du ministère de l'Intérieur allemand qui a fuité, la Covid est une arnaque." "Ça sort de plus en plus, faut pas lâcher." "La preuve de l’imposture mondiale, le rapport allemand a été étouffé." Voilà quelques commentaires glanés sur les réseaux sociaux à propos d’un soi-disant rapport officiel allemand dénonçant la Covid-19 comme quelque chose de tranquille.

C'est une information qui tombe au plus mal, au moment où l’Europe se déconfine peu à peu, un rapport d’outre-Rhin nous affirme que l’on se serait un petit peu emballé… Que les journalistes auraient fait des heures d’antenne avec cernes apparentes pour soutenir l’idée qu’il y avait une dangereuse pandémie s’abattant sur le monde alors que bon…

Selon 20 Minutes, qui s’est intéressé à cette affaire, ce rapport parlant du coronavirus comme une fausse alerte mondiale a été diffusé par des sites allemands mais également américains puis relayé chez nous par le biais des réseaux sociaux.

La Covid-19, une maladie comme les autres ?

Ce texte a été rédigé par un employé du ministère de l’Intérieur allemand Stéphane Kohn. 83 pages dans lequel il écrit que "le danger de la Covid-19 a été surestimé, car à aucun moment de sa propagation le risque n'a dépassé les niveaux normaux". Pour preuve une tribune de onze scientifiques allemands le soutient… Sauf qu'en fait ce rapport n’a strictement rien d’officiel.

Mais il a été considéré comme officiel parce que Stéphane Kohn l’a écrit sur papier en tête du ministère de l’Intérieur allemand. Ministère qui s’est empressé de démentir et d’expliquer qu’il s’agissait d’opinions personnelles ne reflétant en rien la position du gouvernement d’Angela Merkel.

L’idée de ce rapport est de dire que le virus n’était pas plus dangereux que ça alors que l’OMS l’a classé comme troisième maladie la plus violente cette année et que les mesures prises étaient disproportionnées. Mais la vraie raison ne serait pas là car il y a complot… Un confinement obligatoire pour éviter que les plus fragiles aillent se faire soigner et ainsi de rembourser des frais d’hôpitaux…

Complotisme et confinement...

Quant aux scientifiques les soutenant, un site de vérification de l’info opérant en Grèce a appelé ces chercheurs et aucun n’a participé à la rédaction du texte, donc prudence en partageant ce type d’info, ce n’est en rien officiel et l’opinion individuelle ne reflète pas toujours l’opinion générale.

Quel est le but recherché par l'auteur de ce rapport ? Dénoncer le confinement, qui aurait atteint à nos libertés. En Allemagne, aux États-Unis, on a vu des manifestations anti-confinement. De l’autre côté du Rhin, c’est un mouvement composé d’extrémistes de droite et de gauche et de nombreux complotistes qui défilaient au mois de mai contre le fait de rester chez soi.

En France, nous n’avons pas eu de mouvement de ce genre dans la rue mais sur Facebook et Twitter les anti-confinement agissent, relayés par le site d’Alain Soral et toute une sphère radicale. Mis à pied par le ministère de l’Intérieur, Kohn est devenu un héros pour les adeptes des manipulations gouvernementales cachées.

Selon un article récent de la revue Nature, le confinement aurait permis d'éviter 3,1 millions de morts dans 11 pays européens, dont la France mais a accéléré la pandémie d’intox. Une seule solution, utilisez le gel hydro-alcoolique numérique, ne partagez pas sur les réseaux sociaux.