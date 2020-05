Théories du complot : pourquoi ça fonctionne ?

et Thomas Hugues

publié le 25/05/2020 à 13:00

Le coronavirus a-t-il été fabriqué dans un laboratoire chinois ? Les ondes des antennes 5G peuvent-elles transmettre le virus ? Avec notre invité Rudy Reichstadt le fondateur de l’observatoire du conspirationnisme Conspiracy Watch, on décrypte les mécanismes qui se cachent derrière les théories du complot.



Quelles sont les théories du complot qui circulent le plus sur le coronavirus ? Les théories du complot autour du coronavirus sont-elles apparues rapidement ? Combien de Français croient aux théories du complot ? Quelles sont les 3 théories les plus répandues ? Quels sont les ingrédients d’une « bonne » théorie du complot ?

Notre invité nous explique également comment l’arrivée d'Internet a facilité la circulation des théories du complot et le regroupement de communautés de croyants de théories diverses et variés.

à lire : L'opium des imbéciles chez Grasset

L'opium des imbeciles