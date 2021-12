Coronavirus : quand faut-il faire son autotest pour passer Noël sereinement ?

Pour la seconde année consécutive, le coronavirus a décidé de s'inviter pour les fêtes de fin d'année. Le mot d'ordre du Conseil scientifique est la prudence, il préconise d'ailleurs de faire un autotest avant de se réunir en famille.

Mais afin que celui-ci soit efficace, il ne doit pas être réalisé à n'importe quel moment. La veille, le jour même, à quelques heures du repas, quel est le meilleur moment ?

Selon le texte du Conseil scientifique, c'est le jour même de votre réunion de famille que l'autotest doit être effectué : "Le geste le plus utile consiste, pour tous les participants, et en particulier les moins fragiles, les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister, soit par un autotest le jour même, soit par un test antigénique, la veille ou le jour même de l’événement", est-il précisé.

Le Conseil scientifique ajoute que "les organisateurs de ces festivités pourraient très utilement organiser cette campagne d'autotests, en les achetant et en les mettant à disposition dès l'arrivée des participants. Pour mémoire, un autotest coûte 5 euros".