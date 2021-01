Coronavirus : quel avenir pour les stations de ski ?

et Christelle Rebière

publié le 08/01/2021 à 07:15

Le 26 novembre dernier, Jean Castex a inventé un nouveau concept : la montagne sans le ski : "Il sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, simplement toutes les remontées mécaniques seront fermées au public".

Le Premier ministre est en train, malgré lui, d’accélérer la reconversion des stations de sports d'hiver, pour la plupart déjà menacées par le réchauffement climatique et un désintérêt croissant des Français : seuls 8% y vont une fois tous les ans ou deux.

Dans trente ans, beaucoup de stations de moyenne montagne auront disparu. Venton, une petite station familiale des Vosges située à 1.100 mètres d’altitude a abandonné son télésiège et ses téléskis le 10 décembre dernier. Pourra-t-on réinventer la montagne et conserver les 250 stations et 120.000 emplois concernés ?

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se penchent sur l'avenir de nos stations de ski avec Vincent Vlès, professeur émérite en aménagement et urbanisme à l’université de Toulouse.

