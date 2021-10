Port du masque à l'école : les 21 nouveaux départements où il sera levé lundi

Le retour à la normale se précise dans les écoles de l'Hexagone. Alors que l'épidémie de la Covid-19 faiblit ces dernières semaines, 21 nouveaux départements vont rejoindre la liste des 47 déjà autorisés à ne plus imposer le port du masque à l’école, selon le décret n° 2021-1298 publié au Journal officiel, ce jeudi matin 7 octobre.

Cette mesure sera effective dès lundi. Voici la liste des 21 nouveaux départements concernés : Hautes-Alpes, Aube, Haute-Corse, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Savoie, Territoire de Belfort, La Réunion et Mayotte.

Au total, ce seront désormais 68 départements qui se passeront du masque dans les écoles primaires lundi. Il s’agit des territoires où le taux d’incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants de façon continue, conformément à ce qu’avait annoncé Gabriel Attal, le 22 septembre.

En plus du port du masque obligatoire, d'autres restrictions seront également supprimées dans les écoles de ces départements. Ainsi, les élèves ne seront plus obligés de manger par groupe de classe et de se restaurer à la même table chaque jour. Toutes les activités sportives seront autorisées à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le port du masque à l'école maintenu dans 33 départements

À l’inverse, les départements "où une circulation élevée de l’épidémie est constatée", imposent le maintien du niveau 2 du protocole sanitaire à l’école et maintiennent donc le port du masque pour les enfants. 33 départements sont concernés : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente, Cher, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Hérault, Jura, Mayenne, Moselle, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique et Guyane.