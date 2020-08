publié le 15/08/2020 à 13:36

Les vacances touchent à leur fin pour certains Français et la crainte qu'ils ramènent le coronavirus dans leurs valises est bien présente et jusqu'à leur lieu de travail. Selon le ministère de la Santé, la moitié des foyers épidémiques se situent en milieu professionnel. À l'approche de la rentrée, les appels à porter le masque en entreprise se multiplient.

Le docteur Jérôme Marty, président du syndicat des médecins libéraux, prône cette mesure : "Il faut qu'on mette en place cette mesure le plus rapidement possible de façon à empêcher qu'il y ait une reprise de l'épidémie, qu'on la freine par tous les moyens. Et un des moyens de la freiner c'est de porter le masque en lieux clos parce que c'est là qu'est le risque", explique-t-il.

"Le virus est beaucoup plus contagieux à l'intérieur lorsque vous avez des gens exècrent du virus. Ca va faire un nuage, exactement comme un nuage de fumée et ce nuage de fumée, toutes les personnes qui sont dans cet espace clos sont en capacité de le respirer, ajoute-t-il. À l'extérieur, il n'y a pas de risque de se contaminer par cette voie, c'est plus par des projections de gouttelettes que vous risquez de contaminer votre vis-à-vis".

Éviter les clusters en entreprise

"On ne veut surtout pas qu'on débloque l'économie française comme on a connu dernièrement. Or, on sait très bien que si dans des entreprises on a des clusters, ça équivaut à dire que ces entreprises vont être fermées, confinées pendant un certain temps. Pour éviter tout ça, le seul moyen c'est que les salariés portent le masque", assure le médecin.

Une réunion sur ce thème est prévue mardi 18 août au ministère du Travail avec les dirigeants syndicaux et patronaux.