Coronavirus : le joueur de football Paul Pogba lance un appel aux dons

et AFP

publié le 15/03/2020 à 18:58

Paul Pogba, joueur-star de l'équipe de France et de Manchester United, a lancé ce dimanche 15 mars une levée de fonds contre la pandémie de nouveau coronavirus, promettant de donner au moins 30.000 euros.



Le champion du monde 2018 fête ses 27 ans, ce dimanche, et a décidé au vu du contexte de lancer une collecte sur sa page Facebook. Il a promis, si les dons dépassent 30.000 euros, de doubler le montant sur ses propres deniers. "La pandémie de coronavirus affecte la santé et la vie de beaucoup de gens, y compris des enfants. L'impact d'une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense", a-t-il déclaré.

L'argent collecté servira à acheter des gants pour le personnel sanitaire, des masques et des lunettes de protection. Pour l'heure, et seulement quelques heures après avoir été lancée, la collecte a déjà récolté plus de 3.000 euros. Elle est en partenariat avec UNICEF UK.