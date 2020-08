publié le 25/08/2020 à 21:36

Parmi les députés de la majorité qui réclament la gratuité du masque à l’école, il y a Lionel Causse, député des Landes. Il plaide même pour que cela soit intégré au plan de relance qui doit être présenté la semaine prochaine.

"C’est dans tous les établissements scolaires en fait où le masque sera obligatoire donc de 11 ans jusqu’à la fin du parcours universitaire donc ça comprend collège, lycée et université. Ça peut tout à fait être intégré dans les 5 milliards du plan de relance puisque derrière, on sait que nous avons mis en place une industrie du textile depuis le confinement pour réaliser et fabriquer des masques en tissu en France", explique Lionel Causse.

"C’est peut-être l’occasion aussi à travers cette mesure, au-delà du côté sanitaire et égalité des chances pour toute notre jeunesse, c’est aussi l’occasion de pouvoir accompagner et développer encore cette industrie du textile qui a pris ses responsabilités et qui est en capacité de pouvoir continuer les recrutements", confie le député des Landes.