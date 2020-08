publié le 25/08/2020 à 17:12

Alors que le port du masque est sur le point de devenir obligatoire en entreprise, sauf dans les bureaux individuels, à partir du mardi 1er septembre, de nombreux Français ne semblent pas prêts à suivre la règle.

La plateforme de recrutement par intérim QAPA, a réalisé un sondage sur un échantillon de 4,5 millions de salariés. À travers les questions posées, QAPA a tenté de retranscrire le sentiment des Français à l'approche de la reprise du travail sous Covid-19.

Concernant le port du masque, les avis sont clairement partagés. Lorsqu'il est demandé s'ils comptent porter un masque dans leur entreprise à la rentrée, 26% des sondés répondent "non, même si cela est obligatoire". Et 12% répondent "non si cela n'est pas obligatoire".

En contrepartie, 62% des candidats comptent tout de même s'équiper d'un masque au travail, 25% le feront "même si cela n'est pas obligatoire". La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a averti au micro d'Europe 1 que le refus de porter un masque est considéré comme "une faute". Ainsi, l'employeur est en droit de sanctionner son salarié.

L'angoisse de la reprise en temps de crise sanitaire

Plus de la moitié des sondés, 56%, craignent de reprendre le travail alors que les indicateurs de l'épidémie poursuivent leur hausse. Cette crainte de la rentrée s'explique car, d'une part, 66% des sondés estiment que la distanciation sociale sera impossible dans leur boîte. D'autre part, 58% d'entre eux pensent que l'obligation du port du masque pour tous les salariés n'est pas envisageable.

Paradoxalement, ils ne sont que 11% à affirmer que leur entreprise n'a pas mis en place de protocole sanitaire pour la rentrée.