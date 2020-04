Bac 2020 : comment va se dérouler l'oral de français ?

publié le 03/04/2020 à 17:03

La déclaration de Jean-Michel Blanquer était très attendue par les collégiens et lycéens français. Ce vendredi 3 avril, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé, à la vue de l'évolution de l'épidémie du coronavirus, que le baccalauréat et le brevet seraient validés par contrôle continu, et qu'il n'y aurait pas d'épreuves finales.

"J’ai proposé au président de la République et au Premier ministre des aménagements qui permettent de concilier sécurité sanitaire et réussite future des élèves. Ils ont accepté cette formule", a déclaré Jean-Michel Blanquer.

Cependant, pour les élèves de première qui doivent passer le baccalauréat de français, si l'épreuve écrite sera calculée sur l'ensemble des notes obtenues tout au long de l'année, l'oral aura lieu si les conditions sanitaires le permettent. Le ministre a cependant annoncé que le nombre de textes à étudier serait réduit à 15 pour la voie générale et 12 pour la voie technologique.

#BAC1ère Comment vont se passer les épreuves du bac de français ?

Pour l’écrit, la note de l’épreuve sera la moyenne des notes obtenues durant l’année scolaire en français, à l’exception des notes obtenues pendant la durée du confinement. Les épreuves orales sont maintenues. — Ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse (@EducationFrance) April 3, 2020