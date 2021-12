Coronavirus : la vaccination des enfants débute, avec des structures pas forcément prêtes

Et c'est parti ! À partir de ce mercredi 15 décembre, et avant une probable généralisation, la vaccination s'ouvre aux 5-11 ans les plus fragiles. 400.000 enfants concernés souffrant de diabète, d'obésité, de pathologies cardiaques, ainsi que les enfants proches de personnes immunodéprimées. Jusque-là, c'est clair, mais la réalité, c'est que la mise en œuvre s'annonce compliquée.

En effet, tout le monde n'est pas prêt pour vacciner parmi les professionnels qui sont autorisés à le faire, comme les médecins de ville : généralistes, pédiatres et spécialistes. Ils n'ont tout bonnement pas pu commander de doses pour l'instant, mais ils pourront le faire entre le 24 et le 28 décembre.

De leur côté, les services pédiatriques des CHU ou les établissements de santé qui suivent certains enfants attendent eux les livraisons, et beaucoup n'ont pas encore prévenu les parents. Certains aussi ont décidé de ne pas organiser de séances dans leurs locaux, trop difficile, comme l'Institut Curie à Paris. En effet, en ouvrant un flacon, il faut réaliser 10 injections, difficile à prévoir...

Les ARS chargés d'identifier les enfants à risques

Enfin, tous les centres de vaccination ne sont pas habilités à accueillir ces enfants. Ce sont les Agences régionales de Santé (ARS) qui sont chargées de les identifier, en fonction des besoins et cela prend un peu de temps.

En Île-de-France, par exemple, une quarantaine sur 150 centres ouverts ont reçu une autorisation. Mais cela peut encore bouger. Une petite précision, pas besoin, de se munir d'une ordonnance ou d'un certificat. Il y a de toute façon un entretien systématique avec le médecin du centre avant l'injection.