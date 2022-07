Coronavirus : "Jamais je n'aurais cru que la crise durerait aussi longtemps", confie Delfraissy

Ce virus est "une vraie vacherie, il l'était en 2020, il le reste en 2022 !" Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, dont la mission s'achève dimanche, confesse qu'il n'aurait jamais cru que la crise du coronavirus "durerait aussi longtemps". Dans un entretien au Parisien paru samedi 30 juillet, il détaille ses regrets, mais aussi ses réussites pendant plus de deux ans de pandémie.

Son "premier regret", qui le suivra "tout au long de (sa) vie" est d'avoir fait passer en juin 2020, lors du déconfinement dans les Ehpad, la "santé avant tout, au détriment, peut-être, d'une forme d'humanité". "Mon deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens", juge-t-il. "On aurait pu, par exemple, interroger les parents sur la réouverture des écoles".

Il regrette par ailleurs que durant cette crise l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) "n'ait pas pris le pouvoir sur les vaccins". "C'est à elle de guider les industriels et non à eux de dire à quel moment il faut les adapter", estime-t-il, qualifiant de "profonde erreur" ce "manque de vision stratégique et scientifique".

Une prise de conscience vers mi-février 2020

Du côté des "réussites", il se félicite que "l'excès de mortalité en France en 2020 et 2021" soit "bien plus faible que chez nos voisins européens". "Ce qui me rassure, c'est que l'on est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction", ajoute-t-il, jugeant par exemple "important de continuer à porter le masque à l'hôpital, mais c'est désormais aux Français de choisir".

Évoquant les débuts de la crise du coronavirus, il déclare avoir eu une "prise de conscience" du sérieux de la situation vers la mi-février 2020 à l'occasion d'une réunion au siège de l'OMS. "On posait plein de questions simples aux Chinois... Et ils répondaient toujours à côté !", se souvient-t-il, leur ambiguïté lui laissant penser "que la crise était sûrement beaucoup plus grave que ce qu'on croyait". "Mais jamais je n'aurai cru qu'elle durerait si longtemps", ajoute-t-il.

Après la fin juillet, un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, au-delà du coronavirus, doit prendre le relais du Conseil scientifique. "Je ne me fais pas d'illusion. On aura de nouveaux outils, mais on sera surpris par un nouveau virus qui aura d'autres propriétés", affirme Jean-François Delfraissy.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info