Coronavirus en France : la 7ème vague retombe

La 7ème vague retombe. Les signaux sont au vert. Le pic des hospitalisations pour covid est officiellement atteint. Les entrées à l'hôpital avec Covid baissent pour le 5e jour consécutif, donc on est pas loin du pic en réanimation et sans doute des décès.

Cette vague aura été la moins meurtrière. Si on compare aux autres vagues depuis deux ans et demi, il y a eu cette fois un peu plus de 100 décès par jour à l'hôpital, ce qui est toujours énorme, mais on avait atteint plus de 600 décès par jour lors de la première vague, et encore 400 en février dernier. Et pour cause, la maladie est moins meurtrière, mieux prise en charge.

Mais c'est surtout la vaccination, qui a été efficace. On le rappelle, le vaccin n'empêche pas d'avoir le Covid, mais il diminue de 90% les risques d'avoir une forme grave et donc d'en mourir. Il faut s'attendre a une nouvelle vague à l'automne disent les épidémiologistes, avec le nouveau variant Centaures, une progéniture d'omicron, qui se développe très vite en Inde et qui est plus contagieux.

