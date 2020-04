publié le 01/04/2020 à 23:02

Isabelle enseigne en maternelle, dans une école de région parisienne, et fait partie des volontaires qui font cours à l'école aux enfants du personnel soignant, des policiers et pompiers qui ne peuvent pas rester à la maison.

"Dans ma région, il a été décidé de regrouper des écoles. On a un maximum de 10 enfants par classe. Actuellement, nous recevons 17 enfants. Et nous sommes plusieurs enseignants : un qui garde les maternelles, et l'autre qui s'occupe des élémentaires", précise-t-elle.

Malgré le manque de protection, les instituteurs sont obligés de s'adapter. "C'est compliqué de garder les distances d'un mètre. C'est très difficile avec les petits. Nous n'avons pas de masques et nous ne pouvons pas en acheter puisque nous ne sommes pas du personnel soignant. Je me suis achetée du gel hydroalcoolique et on amène régulièrement les enfants se laver les mains", ajoute-t-elle.

Mais l'inquiétude persiste. "Quand je rentre chez moi, je vais directement sous la douche pour me laver entièrement. On a l'impression d'y aller à nos risques et périls, tout autant que les caissières et les livreurs. On accueille les enfants du personnel soignant qui, lui, est en première ligne. On est en contact directement avec le virus", explique Isabelle.

Sur son engagement, elle répond : "Je ne me suis pas posée la question une seule seconde. Quand les écoles ont fermé, pour moi, ça me paraissait normal d'accueillir les enfants du personnel soignant. Il est indispensable et il faut qu'il puisse aller travailler. J'y vais tous les jours et je continuerai tant que les écoles seront fermées", conclut-elle.