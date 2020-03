Coronavirus : "Il n’y aura pas de pénurie", assure le PDG de Système U sur RTL

publié le 10/03/2020 à 08:35

Tous les vendredis et tous les samedis, Dominique Schelcher, PDG de Système U, va dans son magasin familial Super U à Fessenheim, dans le Haut-Rhin, foyer principal du coronavirus en France.

Dans son magasin, "la vie continue, normalement presque, avec beaucoup plus de préoccupations dans la tête des gens." "De la préoccupation mais pas de panique" chez les clients Super U du Haut-Rhin. "Depuis quelques jours effectivement ils stockent par précaution un certain nombre de produits, les pâtes, le riz, en se disant que peut-être dans quelques jours ils vont en manquer."

Certes, certains produits peuvent manquer à certains moments, mais "la chaîne de production fonctionne normalement." Pour lui, pas d'inquiétude fondamentale à avoir. Au drive aussi, les commandes explosent depuis quelques jours avec "+35% sur le drive chez U la semaine dernière" avec "des petites restrictions ponctuelles" car certaines personnes "ont commandé cinquante boîtes de conserve. Là on a dit non, on a limité."

Des clients préoccupés, cependant "il n'y aura pas de problème de pénurie", affirme Dominique Schelcher. "Plus d'un mois de stock de pâtes chez U". Dans la journée, distributeurs, producteurs et industriels vont faire un communiqué commun pour rassurer sur cette situation, "pour dire qu'il n'y a pas de problème sur la fabrication en France, la livraison et la disponibilité dans nos magasins."