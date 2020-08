publié le 03/08/2020 à 19:21

Le port du masque est désormais obligatoire dans la rue dans de nombreux secteurs fréquentés à Nice. Christian Estrosi, le maire de la commune des Alpes-Maritimes, souhaite que l'arrêté soit mis en place dès ce lundi 3 août à minuit.

"Cette décision, je l'ai prise de manière constante depuis le mois de mars dernier. J'avais même pris la décision de le rendre obligatoire à la date du déconfinement le 11 mai dernier, mais le gouvernement avait estimé que cette mesure n'était pas réglementaire", rappelle le maire de Nice.

Christian Estrosi assure n'avoir cessé d’entendre "les changements de positionnement des uns et des autres". "Moi au moins j'ai le mérite d'avoir toujours été constant. Le premier élément qui permet d'empêcher la circulation du virus c'est le masque", insiste le maire de Nice. Il souligne que Nice est "un des territoires de France où le virus a le moins circulé". 1,2 million de masques lavables ont été distribués aux Niçois selon Christian Estrosi, qui rappelle que "tout le monde en disposait à la date du 11 mai".

Le Puy-du-Fou où là on est à 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personnes, et plus encore, je me demande comment on peut accepter cela ? Christian Estrosi sur RTL.





Face au relâchement de la population en période estivale, Christian Estrosi estime qu'"il doit y avoir beaucoup plus de rigueur". Après le concert de the Avener le 11 juillet dernier montrant des foules sans distanciation ni masques à Nice, Christian Estrosi a limité les rassemblements à 2.500 personnes en extérieur, et non 5.000 comme l'impose le gouvernement.

"5.000 c'est trop et plus on est nombreux, dans certaines manifestations, il peut y avoir une incitation à partager de manière festive sans prendre de précautions. Quand je regarde d'autres événements comme Le Puy-du-Fou où là on est à 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personnes, et plus encore, je me demande comment on peut accepter cela ?", s'insurge Christian Estrosi. "Nous sommes face à une réelle menace de retour du Covid. Il faut cette forme de rigueur", conclut le maire de Nice.