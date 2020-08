publié le 01/08/2020 à 10:47

À Lille, les hôteliers ont lancé une opération pour reconquérir les touristes cet été, intitulée "L'été dans les étoiles", visant à palier les conséquences économiques de la crise sanitaire. 40 hôtels de luxe de la métropole ont décidé de casser les prix pendant les vacances, ce qui permet aux nordistes de s'offrir une nuit de rêve à moindre frais.

"Je pense qu'on va passer une bonne nuit", confient Marie-Laure et Maxime en découvrant leur chambre. Le couple habitant à Béthune, près de Lens, à 40 kilomètres de route, a déboursé 99 euros pour la chambre avec petits-déjeuners inclus au lieu d'un peu plus de 200 euros au plein tarif.

Une nuit que Marie-Laure n'aurait jamais pu envisager en temps normal : "On côtoie pas du tout ce type d'établissement et c'est par l'opération on est allés voir sur le site les différents hôtels possibles et on s'est dits que c'était l'opportunité".

Pour l'opération, l'hôtel de L'Hermitage Gantois a laissé près de 25 chambres par nuit et pour Louis Duhamel, le directeu,r l'opération est un succès : "Cette offre permet de rattraper ce que nous n'aurions pas eu. On parle d'un peu plus de 700 nuitées sur juillet et août".