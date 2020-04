Coronavirus et confinement : un pèlerinage sans fidèles à Lourdes

et AFP

publié le 05/04/2020 à 12:31

Alors que la saison des pèlerinages devait s'ouvrir ce week-end du 4 et 5 avril, Lourdes s'apprête à connaître une semaine de Pâques inédite, sans fidèles. Les temps forts des célébrations de cette semaine pascale seront cependant retransmis en direct par TV Lourdes, la chaîne des sanctuaires, dont l'audience a bondi depuis le début de la pandémie.

"C'est certain que pour nous, comme pour l'ensemble des catholiques, la semaine sainte et la fête de Pâques seront vécues d'une façon toute particulière cette année. Mais je pense que nous la vivrons de manière très forte", lance Mgr Olivier Ribadeau Dumas, le recteur du Sanctuaire de Lourdes.

D'ordinaire grouillant de croyants en cette période, qui donne le coup d'envoi de sept mois de pèlerinages, la cité mariale et sa Grotte, où, selon la tradition catholique la Vierge Marie serait apparue à Berdanette Soubirous en 1858, sont aujourd'hui désertes.

Fermé depuis le 17 mars et pour une durée indéterminée, pour la première fois de son histoire, le Sanctuaire de Lourdes a tenté de réagir rapidement à l'épidémie de coronavirus.

Lancement de "pèlerinages spirituels"

D'abord, en lançant une "neuvaine de prière". Pendant neuf jours consécutifs, prêtres et chapelains ont prié en continu, de 7h00 à 20h30. Le tout retransmis sur TV Lourdes, la chaîne YouTube du Sanctuaire, Facebook Live, ainsi que sur plusieurs télévisions catholiques : KTO en France, EWTN, qui diffuse dans les pays anglo-saxons, ou encore TV 2000 en Italie.

Pour la semaine de Pâques, les cérémonies du jeudi et vendredi saints ou encore celle de la vigile pascale seront retransmises en direct sur TV Lourdes. Les prières du chapelet seront aussi diffusées plusieurs fois par jour et en plusieurs langues sur KTO, TV 2000 et EWTN.

Parallèlement aux retransmissions, le Sanctuaire a lancé des "pèlerinages spirituels". Chaque matin, les chapelains allument un cierge pour chaque groupe de pèlerins qui n'a pas pu venir et dont les noms sont cités à plusieurs reprises dans la journée. Une opération baptisée "une flamme, une présence" est aussi conduite, pour permettre à chaque croyant de faire allumer une votive dans la basilique du Sanctuaire.