Coronavirus : comment McDonald's prépare le déconfinement

publié le 03/04/2020

Le déconfinement sera sans doute progressif et le géant du burger s'y prépare. Si pour l'heure les restaurants français sont fermés, McDonald's teste des bonnes pratiques dans 15 lieux pilotes en région parisienne et dans l'Ouest. L'objectif est de reprendre de l'activité au niveau du drive et de la livraison à domicile. Une nouvelle qui va ravir tous les amoureux du Big Mac.

"La sécurité de nos équipiers et de nos clients est notre priorité numéro 1", déclare McDonald à RTL. "C’est dans ce cadre que nous testons actuellement dans 3 restaurants en région parisienne et 12 restaurants dans l’ouest de la France un guide opérationnel visant à renforcer significativement les mesures sanitaires pour nos personnels et nos clients sur le canal du drive et sur le canal de la livraison à domicile."

Ce guide, "formellement validé par un Comité scientifique composé d’experts en infectiologie et virologie", est maintenant testé en grandeur réel "avec des équipes en restaurants et un encadrement composé uniquement de volontaires qui seront amenés à se prononcer sur la poursuite du test toutes les 48 heures" précise la chaîne de restauration rapide.

Un guide opérationnel avec 8 mesures à suivre

Le guide opérationnel de McDonald's doit permettre de mettre en place les bonnes mesures de protection pour l'ensemble de nos équipes et de nos clients lorsque le moment sera venu de rouvrir plus largement".

Ce guide opérationnel contient pour l'heure huit mesures, parmi lesquelles : le port du masque obligatoire pour tous les équipiers, le travail en équipe réduite ou encore le respect de la distance d'un mètre minimum avec marquage au sol et barrières physiques. Les équipiers doivent également se laver les mains deux fois plus qu'avant et les ustensiles et surfaces de cuisines sont quant à eux davantage nettoyés.

Vers la réouverture de 30 restaurants McDonald's ?

Concernant le paiement des commandes, les espèces ne sont plus autorisées et le paiement sans contact est privilégié. Enfin, à propos des livraisons, un espace dédié à la remise de commande sécurisé et un nombre de coursiers limité avec de nouvelles mesures de distanciation.

Si le test dans les lieux pilotes est concluant et qu'il est validé par les équipes de restauration, McDonald's envisage de réouvrir trente autres restaurants français.



À l'instar de ses concurrents Burger King et Quick, les 1.490 restaurants que compte McDonald's dans l'hexagone ont fermé leurs portes depuis la mise en place du confinement. Les services de drive et de livraisons à domicile ont déjà été remis en place chez KFC et Pizza Hut, deux autres grandes enseignes de fast food.