Houdini, Eschyle, Tennessee Williams... Les morts les plus stupides de l'Histoire

La mort n'épargne personne... Certains meurent en héros sur le champs de bataille, d'autres partent en paix après une longue vie sans histoire et puis, il y a tous ces grands personnages de l'Histoire qui n'ont pas eu une mort bien glorieuse et qui seraient éligibles aux Darwin Awards !

Par exemple, le tragédien grec Eschyle dont les circonstances de la mort sont racontées dans la plupart de ses biographies. En 456 av. J.C, alors qu'il se promène aux alentours de la ville de Gela, il s’assoit pour contempler le paysage. Au même moment, un rapace vole au-dessus de lui, cherchant un endroit pour lâcher de très haut sa proie, une tortue, dont il faut briser la carapace pour pouvoir la manger. De son œil perçant, l’oiseau repère alors un magnifique rocher rond et clair : il lâche le reptile qui vient s’éclater sur le crâne chauve d'Eschyle. Le tragédien meurt sur le coup.

Le roi de la prestidigitation, Harry Houdini, est lui décédé d’une péritonite consécutive à une rupture de l’appendice. Il avait l'habitude de demander à une personne du public de lui infliger un coup de poing dans le ventre, histoire de prouver qu’il était bien invincible. Sauf que le 22 octobre 1926 à Montréal, un étudiant va trop loin et lui inflige une série de coups qui conduiront à la mort de ce maître de l'illusion.

Autres exemples : la façon dont Lully, compositeur et musicien très apprécié par Louis XIV, est décédé. Alors qu'il avait pour habitude de se battre la mesure avec sa canne, il s'est un jour blessé l'orteil. Un bobo qui dégénérera en gangrène et lui coûtera la vie quelques semaines plus tard. Le général Patton, lui, est mort 12 jours après un banal accident de voiture, ce qui permit peut-être à la nouvelle guerre froide mondiale qui s’annonçait... de rester froide ! Enfin, le dramaturge Tennessee Williams s'est étouffé avec un bouchon, seul dans sa chambre d'hôtel...

On découvre les morts stupides de l’histoire avec notre invité le médecin légiste Philippe Charlier.

