Malala, Aniaba : ces enfants qui ont marqué l'Histoire

publié le 02/03/2020 à 20:00

Notre invité l'historien Dimitri Casali nous raconte le destin extraordinaire d’enfants qui ont marqué l’Histoire. Il revient une nouvelle fois pour nous raconter l’histoire de Malala, cette jeune pakistanaise qui s’était opposée aux Talibans, Prix Nobel de la Paix en 2014 ainsi que l’incroyable destin du Prince Aniaba, protégé de Louis XIV, qui fut le premier officier noir de l’armée française.

Dans quel milieu Malala est-elle née ? Que se passe-t-il dans cette région du Pakistan, dans la vallée du Swat, en 2003 ? Qu'imposent les Talibans ? Pourquoi Malala et sa famille doivent-ils s'exiler ? Le 9 octobre 2012 elle victime d'une tentative d'assassinat, quelles sont ses blessures ? Comment s'y prennent-ils ? Combien de temps met-elle à sortir de l'hôpital ? Quelles actions mène-t-elle aujourd'hui pour les jeunes filles du monde entier ?

Notre invité nous racontera également l'histoire extraordinaire et méconnue du jeune prince Aniaba, fils de roi africain, venue en France en provenance de la région d'Assinie, qui sera baptisé et deviendra le filleul de Louis XIV, avant de tenter un retour quelques années plus tard dans sa région d'origine et d'en être chassé.

A lire : Les enfants de l'Histoire chez First.

