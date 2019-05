Qui sont les affreux personnages de l'Histoire ?

publié le 15/05/2019 à 13:04

Découvrons les affreux de l’Histoire, des pourris, des véreux, des manipulateurs, des pervers…

On va raconter comment l’écrivaine Colette va dénoncer le député Merlou, façon « balance ton porc » au 19e siècle parce que la saligaud profitait de son statut de gynécologue pour tripoter toutes les femmes qu'il rencontre, dont la jeune Sidonie-Gabrielle...



Il y aura aussi le Maréchal de Saint-Arnaud, un bel imposteur ! Conquérant de l’Algérie, héros de la guerre de Crimée, brillant porteur de moustaches et d’uniformes, inhumé aux Invalides en compagnie des Vauban et des Turenne, le maréchal Achille Le Roy de Saint-Arnaud possède officiellement sa place réservée et numérotée dans l’immortelle galerie des grands militaires de l’histoire de France. Pourtant, le connaissez-vous ?

Et l’affreux collabo Pierre Bonny qui finira par être fusillé le 26 décembre 1944.

L'historien Bruno Fuligni vous présente ces personnages corrompus, cyniques et débauchés, qui ont marqué l’Histoire par leurs terribles actions.



à lire : Les affreux de l’histoire publié chez First dans la collection Historissimo.



