publié le 07/04/2020 à 01:32

À la veille d'une réunion entre les ministres des Finances européens, WWF France a lancé lundi 6 avril un appel à prendre des mesures pour "une relance (...) tournée vers la transition écologique", qui n'aggrave pas la crise climatique. Invitée de RTL Soir, la présidente de la branche française de l'ONG, Isabelle Autissier, a détaillé ces pistes pour une sortie de crise durable.

"La planète respire un peu mieux, ça nous fait du bien de réentendre le chant des oiseaux. Malheureusement, si on recommence comme avant, on va recommencer avec la pollution et les risques encourus jusqu'à maintenant", a-t-elle estimé, alors que la France a pris des mesures pour amortir le choc de la crise et qu'un plan de relance est attendu au sein de l'Union européenne.

Mardi 7 avril, les ministres des Finances se retrouveront pour dessiner les contours de propositions économiques communes. L'ONG veut croire que la pandémie de COVID-19 pourrait être un nouveau signal de l’urgence à changer nos modèles de société et prendre les mesures qui s’imposent.

"Profitons de ce temps de réflexion pour essayer de faire autrement", souligne Isabelle Autissier sur RTL. "Il faut instaurer un filet de sécurité, par rapport aux français et aux entreprises, une sécurité sanitaire, sociale et économique, mais pas à n'importe quel prix car si l'on repart comme avant, on aura les même problèmes, voire pire".

L'ancienne navigatrice souhaite "encourager les entreprises qui sont déjà sur le chemin de la transition énergétique et écologique aujourd'hui". "Il va y avoir des centaines de milliards mobilisés pour aider les entreprises et les particuliers, il faut conditionner une partie des aides publiques à la contribution des entreprises pour le monde de demain, le monde dont on a besoin".

Selon WWF France, la crise sanitaire que nous traversons est liée en partie aux "pressions que nous exerçons sur la nature à travers nos modes de consommation et de production non soutenables". "Quand on regarde les pandémies qui ont précédé le Covid-19, on voit quelque chose de récurrent, on a détruit la nature et rapproché les humains de la vie sauvage, on a jeté un pont entre deux modes de vie différents qui favorise la transmission de virus dans les deux sens", déplore Isabelle Autissier.