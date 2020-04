Brésil : près d'une centaine de bébés tortues ont éclos sur une plage désertée

et AFP

publié le 31/03/2020 à 12:15

Un événement naturel magique, et sans spectateurs. Ce dimanche 29 mars, 97 bébés tortues ont pu rejoindre la mer après être sortis de leurs œufs sur une plage de Polista au nord-est du Brésil, près de Recife.

"C'est vraiment beau parce que vous voyez le moment exact ou elles sortent de leurs œufs et qu'elles entament leur petite marche vers la plage", a déclaré au Guardian, Roberto Couto secrétaire à l'Environnement de Polista. Près d'une centaine de tortues à écailles (ou imbriquées) ont donc éclos. Une excellente nouvelle car selon la WFF, cette espèce est en "danger critique d'extinction", le plus haut niveau d'alerte.

Cet événement qui attire habituellement les foules, s'est cette fois-ci déroulé dans la plus grande intimité, en raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Seuls des employés gouvernementaux ont donc pu assister à cette naissance et prendre des photos puisque les habitants de la ville n'ont plus le droit de se rassembler sur la côte.