Coronavirus : l'euthanasie est-elle facilitée dans les EHPAD ?

"Un décret du 28 mars 2020 autorise l’euthanasie pour se débarrasser des vieux qui encombreraient l’hôpital", a déclaré le député Gilbert Collard. Le message est sans nuance : il fait suite à un décret qui permet aux médecins de ville de prescrire du Rivotril, un médicament qui permet une sédation profonde des patients en fin de vie, le 29 mars dernier.

Or, cette allégation est fausse, a constaté Checknews. Le Rivotril est utilisé pour soulager les patients qui présentent des risques de suffocation. Cela leur évite de souffrir. Habituellement, c'est une autre molécule, le midazolam, qui est utilisé. Or, celui-ci est aussi utilisé en réanimation pour endormir les patients. Et il y a actuellement des tensions sur les stocks.

Aussi, la délivrance du Ritrovil a été ouverte aux médecins de ville, en remplacement du midazolam. Les autorités de santé ont rappelé qu'il s'agissait bien d'accompagner des patients en fin de vie, en leur évitant des souffrances. Il ne s'agit donc ni d'une euthanasie, ni d'un arrêt des soins, mais d'un soin supplémentaire pour accompagner le patient quand les douleurs deviennent insupportables. Son administration doit répondre aux procédures habituelles pour ce type de soins palliatifs, avec notamment la collégialité de la décision.

#COVID19 : un décret du 28 mars 2020 autorise l’#euthanasie pour se débarrasser des vieux qui encombreraient l’hôpital, écoutez cette interview sur #RadioShalom ! Elle dit tout ! Et dire qu'on prétend être le pays des droits de l'Homme...#Rivotril #Coronavirus #Covid_19fr pic.twitter.com/1woRlaxYV2 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) April 2, 2020