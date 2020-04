Coronavirus : le défi fou d'un ultra-traileur pour venir en aide aux soignants

publié le 18/04/2020 à 08:54

En pleine épidémie de coronavirus, les initiatives ne manquent pas pour venir en aide aux personnels soignants. Un ultra-traileur, passionné de course à pied, se lance un incroyable défi en voulant courir 150 kilomètres dans son jardin, dans le but de récolter des fonds pour une association.

Avec son sac de 5 kilos sur le dos, comme lors de ses périples d'ultra-trail, Bernard Dufour explique les contours de son projet : "Mon défi est double, c'est de trouver suffisamment d'argent pour aider les personnels soignants dans leur défi à eux et puis pour moi, qui aime le sport et qui court de très longues distances, je vais partir ce samedi 18 avril à 17h pour arriver dimanche à 17h".

En pleine période de confinement, Bernard Dufour effectuera ce défi comme si c'était une épreuve réelle d'ultra-trail : "J'ai dans mon sac de 5 kilos des boîtes de thons et de sardines, des barres énergétiques pour tenir et de l'eau évidemment". Sa femme et ses deux enfants seront présents pour le soutenir tandis qu'une cagnotte Leetchi a été crée pour l'occasion et l'intégralité des fonds sera reversée à l'association "Solidarité soignants T8".