Les infos de 5h - Réouverture des restaurants : le personnel se prépare à la reprise du 2 juin

publié le 01/06/2020 à 05:31

C'est dans un contexte de nette amélioration de la situation sanitaire en France que les hôtels et les restaurants s'apprêtent à rouvrir ce mardi 2 juin après deux mois et demi d'interruption.

Cela sent donc la reprise dans les bars et restaurants, comme chez ce patron de brasserie de Toulouse. Aux Illustres, place du Capitole, les pompes à bières rutilent mais elles sont encore drapées dans du film étirable. Rien n'est encore installé mais cela sent presque le neuf comme l'atteste le patron, Olivier Bouscatel : "On nous a envoyé les procédures pour éteindre les pompes à bières, afin que lors de la réouverture, tous les circuits soient propres et pareil pour les machines à café", assure le patron Olivier Bouscatel.

Et si côté technique, tout est parfait, côté fournisseurs c'est plus compliqué : "On est très surpris du prix des matières premières en cuisine, tout a augmenté minimum de 10% c'est incroyable. C'est déjà compliqué pour tout le monde, on ne va pas en profiter pour augmenter les prix", estime le patron qui espère que les prix baisseront d'ici quelques semaines.

États-Unis - La maire de Washington a annoncé un couvre-feu à la suite de tensions aux abords de la Maison Blanche ce dimanche 31 mai, après des manifestations qui ont dégénéré dans plusieurs villes américaines.

Coronavirus - Selon le dernier bilan de Santé publique France ce dimanche 31 mai, 31 personnes supplémentaires sont décédées du coronavirus en France et les chiffres en réanimation sont toujours à la baisse.

Transports - La SNCF va bientôt mettre fin à la règle de 1 siège sur 2 et 100% de l'offre sera commercialisée à partir de la "mi-juin". En Ile-de-France, l'attestation employeur est maintenue au moins jusqu'au 22 juin.