et AFP

publié le 12/10/2020 à 23:45

L’épidémie de coronavirus poursuit sa propagation : 96 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures en France, indique le dernier bilan de Santé publique France. 1.539 patients ont été pris en charge en réanimation, soit 56 de plus que la veille : un record depuis mai. Au total, la pandémie a fait au moins 32.825 victimes sur le sol français.

Un autre indicateur essentiel pour suivre l’évolution de l’épidémie a également montré une hausse : 171 nouvelles admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 98 de plus que la veille.

Début avril, lorsque l’épidémie atteignait son apogée, on comptait plus de 7.000 malades hospitalisés dans ces services et placés sous respiration artificielle. Ce bilan a ensuite fortement chuté jusqu'à la fin juillet, avant de reprendre une augmentation continue. Rappelons que la capacité des services hospitaliers est de 5.000 lits de réanimation, avec des possibilités d'extension.

Le nombre de cas journaliers en baisse

Les séjours à l'hôpital, un autre indicateur qui recense également des formes un peu moins graves de la maladie, poursuivent leur augmentation constante : 8.671 hospitalisations ont été enregistrées, dont 976 prises en charge dans les dernières 24 heures.

Concernant le dépistage, 8.505 nouveaux cas de contamination ont été détectés dans les dernières 24 heures. Un chiffre plus rassurant compte tenu des records constatés ces derniers jours : près de 27.000 cas avaient été enregistrés samedi. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) poursuit en revanche sa hausse et a atteint 11,8% (contre 8,6% lundi dernier).