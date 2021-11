Coronavirus : dans quels lieux se contamine-t-on le plus ?

Coronavirus : quels sont les lieux où on se contamine le plus ?

Coronavirus : quels sont les lieux où on se contamine le plus ?

Avec la recrudescence du nombre de cas en France, on peut se demander quels sont les lieux où on se contamine le plus. Il n'y a pas d'enquête récente en la matière au niveau national, mais la région Occitanie en revanche a fait les comptes. Ils ont demandé à tous leurs cas positifs détectés la semaine dernière, comment ils avaient été contaminés. Résultat étonnant, c'est le milieu sportif qui est le plus cité.

Cela concerne aussi bien les salles de sport que la fréquentation des buvettes en allant voir un match, ou encore les cours de sport collectifs. C'est en fait assez logique, car ce sont des lieux en intérieur, où l'on ne porte pas le masque. Dans les autres lieux de contamination cités, on a ensuite les établissements pour personnes âgées ou handicapées où là aussi le port du masque est compliqué.

Suivent ensuite les rassemblements privés. Bien plus bas dans la liste, on retrouve les bars, restaurants et boîtes de nuit, preuve de l'efficacité du passe sanitaire. Enfin l'école et l'entreprise sont eux aussi peu identifiés comme des lieux de contaminations.